Ucraina: Como, anche le organizzazioni del “mese della Pace” aderiscono domani a manifestazione per “cessate il fuoco”. Poi Marcia per i nuovi desaparecidos

Sabato 23 luglio alle 10 in piazza Vittoria a Como si terrà il presidio comasco della mobilitazione europea “Europe for peace” per una seria conferenza internazionale di pace, dal titolo “Cessate il fuoco in Ucraina!”. L’evento, si legge in un posto sulla pagina Facebook della Caritas diocesana di Como, è promosso dalle organizzazioni del “mese della Pace Como”.

Durante lo svolgimento dell’iniziativa, una delegazione si recherà in Prefettura per consegnare al prefetto Andrea Polichetti una copia dell’appello “Europe for Peace” e una copia del “Parere giuridico sulla presenza delle armi nucleari in Italia”.

Subito dopo la manifestazione, dalle 11 alle 12, si terrà la Marcia per i nuovi desaparecidos – verità e giustizia per le persone morte o disperse alle frontiere della “fortezza Europa” – promossa da Como senza frontiere a 6 anni dalla nascita della rete.