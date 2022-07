Brexit: Commissione Ue, nuove procedure di infrazione contro Regno Unito per non aver rispettato il Protocollo su Irlanda del Nord

Altre quattro procedure di infrazione nei confronti del Regno Unito per non aver rispettato parti significative del Protocollo sull’Irlanda/Irlanda del Nord sono state avviate oggi dalla Commissione europea, dopo quelle del 15 giugno scorso. Per un anno, dice la nota da Bruxelles, la Commissione ha cercato soluzioni comuni ma “la riluttanza del Regno Unito a impegnarsi in discussioni significative dallo scorso febbraio”, oltre che la mancanza di decisioni del Parlamento britannico, hanno reso necessario avviare le procedure per “garantire il rispetto del protocollo in una serie di settori chiave”, affinché l’Irlanda del Nord possa beneficiare del suo accesso privilegiato al mercato unico europeo e “proteggere la salute, la sicurezza e l’incolumità dei cittadini dell’Ue, nonché l’integrità del mercato unico”. Le procedure riguardano il non adeguamento ai “requisiti doganali applicabili, ai requisiti di supervisione e controllo dei rischi sulla circolazione delle merci dall’Irlanda del Nord alla Gran Bretagna”; mancata notifica del recepimento della legislazione dell’Ue sulle norme generali Ue in materia di accise; mancata notifica del recepimento delle norme Ue sulle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche, e mancata attuazione delle norme Ue sull’imposta sul valore aggiunto (Iva) per l’e-commerce. Il Regno Unito ha due mesi per rispondere alle lettere.