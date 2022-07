Diocesi: Bolzano-Bressanone, morto il missionario in Perù don Aufderklamm

Don Alois Aufderklamm, sacerdote diocesano missionario in Perù, si è spento il 19 luglio a Lima, dove sarà sepolto. Aveva 93 anni ed era originario di San Felice, nel comune di Senale. Dal 1964 era missionario in Sudamerica. Ne dà notizia la diocesi di Bolzano-Bressanone.

Alois Aufderklamm era nato a San Felice di Senale il 28 gennaio 1929. Ordinato sacerdote nel giugno 1954 a Trento, è stato poi cooperatore fino al 1961 nelle parrocchie di Lazfons, Ciardes, Ega e Funes. Dal 1961 al 1963 don Aufderklamm è stato parroco a Talle, frazione di Scena, e dal 1963 al 1964 parroco a Corvara in val Passiria.

Nel 1964 don Aufderklamm aveva lasciato l’Alto Adige per il servizio di missionario in Perù, dove nei decenni ha guidato varie parrocchie sul territorio. Dal 2001 era sacerdote nella capitale Lima, dove sarà sepolto. Nella parrocchia di San Felice domani, alle 20.30, verrà recitato un rosario in memoria del defunto.