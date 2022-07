Giornata mondiale nonni e anziani: Savona, il vescovo Marino presiede una messa in cattedrale domenica 24 luglio

Domenica 24 luglio, alle ore 10,30, nella cattedrale Nostra Signora Assunta il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà la messa in occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che per volontà di Papa Francesco si celebra ogni quarta domenica di luglio in tutta la Chiesa in prossimità della ricorrenza dei santi Gioacchino e Anna, nella tradizione cattolica genitori della Beata Vergine Maria e nonni di Gesù.

“Lo Spirito Santo suscita negli anziani pensieri e parole di saggezza – ha affermato il Pontefice il 31 gennaio 2021 nella Biblioteca del Palazzo apostolico, durante l’Angelus in cui ha annunciato l’istituzione della giornata -. La loro voce è preziosa perché canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei popoli. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e i nonni sono l’anello di congiunzione tra le generazioni per trasmettere ai giovani esperienza di vita e fede”, ricorda una nota della diocesi di Savona-Noli.

“Tante volte i nonni sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere – ha aggiunto -. È importante che essi incontrino i nipoti e i nipoti si incontrino con i nonni, perché, come dice il profeta Gioele, i nonni davanti ai nipoti sogneranno e avranno illusioni (grandi desideri) e i giovani, prendendo forza da loro, andranno avanti e profetizzeranno”, riferisce la nota.