Solidarietà: Roma, ieri grande festa per celebrare il secondo anno di vita dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”

(Foto: Associazione "Bambino Gesù del Cairo onlus")

Si è tenuta, ieri sera, nella Sala Belle Arti, nell’Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria, a Roma, la cerimonia del festeggiamento del secondo anno di vita dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo onlus”, inaugurata il 21 luglio 2020.

Il saluto di Omar Obaid Al-Shamsi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, ha dato inizio alla festa. Egli ha illustrato le iniziative dell’Associazione, sottolineando l’importanza della visita di Papa Francesco negli Emirati Arabi e la sottoscrizione del Documento sulla Fratellanza umana. È seguito l’intervento di mons. Yoannis Lahzi Gaid, già segretario personale di Papa Bergoglio, presidente dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, il quale ha presentato l’ambasciatore dell’Egitto in Vaticano, Mahmoud Talaat, che ha apprezzato l’iniziativa umanitaria dell’Associazione. Mons. Lazhi Gaid ha affermato: “Io sono figlio dell’Egitto e dell’Italia. Ringrazio tutti per averci dato la possibilità di mantenere viva la fiamma della nostra missione e per essersi adoperati per la realizzazione di questo sogno”.

Mons. Gaid ha, in seguito, presentato le attività, alle quali l’Associazione ha dato corso in questi due anni, documentate dalla proiezione dei video, tra cui il video intitolato “Non regali, ma formelle”. È stata, inoltre, effettuata un’asta solidale di beneficenza, curata dal socio Alberto Zambon e, successivamente, vi è stata la firma del Memorandum con la Magdi Yacoub Heart Foundation.

Alla serata hanno partecipato numerosi ospiti illustri, tra il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, Magbi Yacoub, presidente della Magdi Yacoub Heart Foundation, Antonio Zanardi, ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede, Massimiliano Raponi, direttore sanitario dell’Ospedale Bambino Gesù, Hugo Patrick Doyle, head of International Public Affairs at Intesa Sanpaolo, Alessandro Cassinis, revisore generale della Santa Sede, il tenore Francesco Grollo, il giornalista Biagio Maimone della Direzione comunicazione e il cantautore Fabrizio Venturi, direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023.

L’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, istituita in adesione ai contenuti del Documento sulla “Fratellanza umana”, firmato il 4 febbraio 2019, ad Abu Dhabi, da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, si prefigge lo scopo di tutelare i bambini bisognosi di assistenza. A tal fine, ha dato corso, in Egitto, alla realizzazione dell’Orfanotrofio “Oasi della Pietà” e dell’Ospedale “Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital”.