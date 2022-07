Giornata mondiale nonni e anziani: Lecce, messa di mons. Seccia in cattedrale e visita al campanile con biglietto ridotto per over 70 e nipoti

In occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Francesco e per questa edizione dal titolo “Nella vecchiaia daranno ancora frutti”, domenica prossima la diocesi di Lecce ha organizzato 2 iniziative su indicazione di mons. Michele Seccia. Proprio l’arcivescovo della diocesi salentina presiederà la messa in cattedrale alle 19, con la possibilità per i partecipanti di lucrare dell’indulgenza plenaria come previsto dalla Santa Sede. Inoltre dalle ore 10 alle ore 21 del 24 luglio, la diocesi in collaborazione con ArtWork, metterà a disposizione degli over 70 e dei nonni accompagnati dai propri nipoti, un biglietto ridotto a 5 euro, anziché 12 euro, per salire in ascensore sul campanile panoramico del duomo. “Negli ultimi mesi il Papa per ben quindici mercoledì consecutivi, nella catechesi dell’udienza generale, ha approfondito con grande intensità di contenuti biblici e dottrinali, i temi legati alla vecchiaia che egli stesso ha definito risorsa per la giovinezza spensierata. Quest’attenzione, dunque, non è legata alla celebrazione di una sola giornata all’anno ma il Papa pensa sempre agli anziani perché considera quel tempo come un’opportunità per un’alleanza tra le generazioni”. Sono queste le parole di mons. Michele Seccia nel presentare le iniziative della diocesi di Lecce per la giornata: “Domenica anche la Chiesa di Lecce onorerà l’invito del Papa a considerare i nonni e gli anziani come ‘patriarchi’ della memoria e della testimonianza e sarò lieto di accoglierli in cattedrale per celebrare la messa domenicale nella Giornata a loro dedicata e, come disposto dalla Santa Sede, lucrare insieme (sono over 70 anch’io) l’indulgenza plenaria”.