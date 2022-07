Diocesi: Sassari, dal 24 al 26 luglio al monastero di San Pietro di Sorres esercizi spirituali per laici e operatori pastorali

Sarà il monastero di San Pietro di Sorres, a Borutta, ad ospitare dal 22 al 24 luglio gli esercizi spirituali per laici e operatori pastorali dell’arcidiocesi di Sassari. L’appuntamento, si legge in una nota, è rivolto in particolare a membri delle aggregazioni laicali, educatori, catechisti, insegnanti di religione cattolica, studenti dell’Istituto superiore di Scienze religiose, artigiani di comunità e facilitatori. Gli esercizi spirituali saranno guidati da don Christian Medos, sacerdote fidei donum presso la diocesi di Velletri-Segni dal 2016 e collaboratore del Centro Ignaziano di spiritualità. I partecipanti oltre a diversi momenti dedicati a meditazioni, preghiera e riflessione, saranno coinvolti nella condivisione in piccoli gruppi e faranno esperienza di discernimento comunitario. Nella mattinata di domenica 24 ci sarà tempo per la condivisione di gruppi sinodali con l’arcivescovo diocesano, mons. Gian Franco Saba, che alle 11 presiederà la celebrazione eucaristica.