Ue: Nuovo Bauhaus europeo, sostegno a 18 progetti. Tra i premiati “Social4food” nel Comune di Arsoli

L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit) ha selezionato i 18 progetti locali che otterranno un sostegno nell’ambito dell’iniziativa Nuovo Bauhaus europeo (Neb). Si tratta di iniziative guidate da cittadini che “si sforzano di affrontare le sfide locali con soluzioni locali”: sostegno e integrazione dei rifugiati nelle comunità attraverso l’arte, trasformazione degli spazi urbani degradati o infrastrutture dismesse, sviluppo delle aree portuali, inclusione degli anziani, ecc. I progetti selezionati riceveranno tra 15.000 e 45.000 euro per sostenere la sperimentazione. I progetti premiati sono stati selezionati su una rosa di 100 candidature; nell’elenco diffuso da Bruxelles, anche l’italiano “Social4food” che nel Comune di Arsoli, aiuta gli adolescenti attraverso attività di agricoltura sociale, valorizzando manufatti tradizionali, il patrimonio e la cucina. Prerogativa del New European Bauhaus, infatti, è il tentativo di integrare “innovazione, creatività e design per migliorare la qualità della vita dei cittadini nel rispetto del nostro pianeta” attraverso l’Eit, che ha in dotazione 5 milioni di euro per il periodo 2021-2022. “Una delle caratteristiche più importanti del nuovo Bauhaus europeo è il senso di comunità e il porre i cittadini al centro del movimento”, ha spiegato la Commissaria per l’innovazione Maryia Gabriel, affermando che i 18 progetti selezionati “affrontano le sfide globali che colpiscono le comunità locali: dal cambiamento climatico all’aiuto ai rifugiati” e porteranno “il cambiamento sul campo, per un’Europa più verde e più inclusiva”.