Iraq: Baghdad, incontro tra il patriarca caldeo Sako e l’ambasciatrice statunitense Romanowsky

Nei giorni scorsi il card. Louis Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad, ha incontrato nella capitale irachena, Alina Romanowsky, ambasciatrice degli Stati Uniti in Iraq. Accogliendo l’ospite, il cardinale le ha augurato successo nel lavoro diplomatico per il bene della sovranità, della sicurezza e della stabilità dell’Iraq. Tra gli argomenti toccati durante il colloquio la responsabilità dei politici nel creare un ambiente favorevole per la formazione di un nuovo governo stabile ed efficiente, la libertà religiosa e lo status dei cristiani.