Niger: i militari della missione italiana donano al ministero dello Stato africano attrezzature sportive destinate ai giovani

(foto: Ministero della Difesa)

Si è svolta la settimana sorsa nello stadio polivalente Seyni Kountché di Niamey, in Niger, la cerimonia di consegna di scarpe, palloni di varie discipline sportive, pettorine, cronometri, fischietti ed altro materiale utile agli allenamenti sportivi, donati dalla Misin-Missione bilaterale italiana di supporto in Niger, acquistati grazie ai fondi della Cimic-Cooperazione civile-militare secondo le esigenze prospettate dal Ministero competente, con l’obiettivo di contribuire alla formazione e all’educazione sportiva dei giovani. “Lo sport è un fattore di promozione sociale ed economica e moltiplicatore di capacità”, sono le parole del generale Liberato Amadio, comandante della Misin, riportate sul sito del ministero della Difesa e pronunciate alla consegna del materiale destinato ai giovani dei centri di formazione professionale di Niamey. Presente alla cerimonia il ministro dello Sport e della gioventù del Niger, Sekou Doro Adamou, che ha ringraziato a nome del presidente Bazoum e del primo ministro Mamadou, assicurando che il materiale sarà utilizzato nel migliore dei modi ed esprimendo il desiderio che il partenariato tra l’Italia e il Niger continui in futuro.