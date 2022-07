Nigeria: ucciso uno dei due preti rapiti il 15 luglio, l’altro è in salvo. La diocesi di Kafanchan, “astenersi dal farsi giustizia da sé”

Padre Mark - (foto diocesi Kafanchan)

Padre John Mark Cheitnum, uno dei due sacerdoti rapiti venerdì 15 luglio nella canonica della parrocchia di Cristo Re a Yadin Garu, nello Stato di Kaduna, in Nigeria, è stato ucciso lo stesso giorno del rapimento e il suo corpo è stato trovato ieri. L’altro sacerdote, padre Donatus Cleopas, è invece riuscito a sfuggire ai sequestratori. Ne dà notizia in una nota la diocesi di Kafanchan. Padre Mark era preside del decanato di Kwol e direttore della comunicazione nella diocesi di Kafanchan e parroco della chiesa di San Giacomo a Jama’a, nello Stato di Kaduna. I funerali saranno celebrati domani, 21, luglio, alle 10, nella cattedrale di San Pietro Kafanchan. “Mentre chiediamo preghiere per l’eterno riposo del nostro caro fratello prete e la consolazione di Dio per i suoi familiari – dice padre Emmanuel Uchechukwu Okolo, della diocesi di Kafanchan – facciamo un umile appello a tutta la popolazione ad astenersi dal farsi giustizia da sé”. La diocesi ha dichiarato due giorni di lutto cittadino.