Anziani: Auser, al via campagna “Aperti per ferie”. Telefonia sociale e aiuto alla persona

L’estate è esplosa e con essa le ondate di calore che rendono difficili e faticose le attività quotidiane, soprattutto per le persone anziane e fragili. In più il virus non demorde. L’Auser è impegnata a tutto campo anche quest’anno per aiutare gli anziani, soprattutto quelli che vivono da soli, ad affrontare con serenità i disagi legati all’estate. Protagonista è il servizio di Telefonia sociale e aiuto alla persona Filo d’Argento, dotato del numero verde nazionale gratuito 800-995988, attivo tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 20 (raggiungibile da rete fissa). Una chiacchierata al telefono, la spesa e i medicinali consegnati a casa, la possibilità di essere accompagnati in caso di visite e controlli medici, a fare il vaccino, o semplicemente andare al mercato o trascorrere una giornata al mare. L’Auser ha inoltre lanciato la campagna “Aperti per ferie” un piano di risposte articolate e diversificate che viene incontro ad esigenze di aiuto concreto, di compagnia e socializzazione, di informazione e prevenzione. Passeggiate all’aria aperta, ginnastica nei parchi, visite guidate per scoprire gli angoli più belli dei centri storici delle nostre città, incontri culturali, musica, balli, merende in compagnia, soggiorni estivi nelle località turistiche e tanto altro ancora. In sicurezza secondo le regole anti Covid attualmente in vigore. Sul sito www.auser.it è attiva la sezione speciale “Aperti per ferie” nella quale trovare tutte le notizie utili per aiutare gli anziani e le loro famiglie ad affrontare con serenità il periodo estivo. Si può scaricare la guida con tante informazioni utili per prevenire ed affrontare i malesseri legati al gran caldo. Sempre sul sito dell’Auser è inoltre consultabile la pagina “dalla A alla Z” l’elenco in ordine alfabetico delle attività e delle iniziative a favore degli anziani, messe in campo dagli enti locali e dal volontariato per affrontare l’emergenza caldo.