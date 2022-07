Libano: i caschi blu italiani donano alla Caritas giocattoli e vestiti per bambini poveri

(foto: Ministero della Difesa)

Nei giorni scorsi i militari di Italbatt, il battaglione di manovra del Contingente italiano impiegato in missione in Libano su base Reggimento lagunari Serenissima, hanno effettuato una donazione di giocattoli e vestiti per bambini poveri alla Caritas di Alma Ash Sha’b, municipalità che si trova nell’area di interesse delle operazioni dei peacekeeper italiani guidati dal generale Massimiliano Stecca. “Questa donazione aiuterà le famiglie in difficoltà economica e regalerà gioia e serenità ai bambini che riceveranno questi doni”, sono le parole di padre Anthony Maroun, referente locale della Caritas libanese e parroco della chiesa dove si è svolta la consegna del materiale in favore della popolazione più bisognosa del Libano del sud, alla presenza del tenente colonnello Terenzio Mazzei, comandante dello Squadrone di Italbatt, “la vostra generosità e vicinanza sono per noi fondamentale”. Sul sito del ministero della Difesa si legge come la donazione sia stata organizzata e condotta dalla Cellula S9 di Italbatt, addetta alla gestione della cooperazione civile-militare attraverso l’impiego del Cimic coordination team, ed il materiale sia arrivato dall’Italia grazie all’impegno dall’Associazione internazionale Regina Elena e del Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.