Ucraina: Azione contro la fame, raccolti 130.000 euro dalla maratona di solidarietà insieme a Flying tiger

Si è conclusa con successo la maratona di solidarietà promossa da Azione contro la fame e Flying tiger Copenhagen “Un sorriso per l’Ucraina”, lanciata lo scorso 12 maggio e proseguita nel corso del mese di giugno. Sono stati raccolti 130.000 euro grazie alla generosità di chi ha donato, ricevendo alle casse dei punti vendita Flying tiger presenti in tutta Italia, le cartoline della felicità #TheSmileEffect, realizzate in edizione limitata, per donare un sorriso e sostenere la popolazione ucraina e le persone che soffrono la fame a causa della guerra. Azione contro la fame sta aiutando oltre mezzo milione di persone, in Ucraina e nei Paesi confinanti, come Polonia, Romania e Moldavia. Tra i beneficiari degli interventi ci sono civili che si trovano ancora sui luoghi del conflitto, sfollati in movimento, rifugiati nei campi di accoglienza, comunità locali ospitanti e partner locali. Sin dalle prime settimane del conflitto, le équipe di Azione contro la fame si sono adoperate per fornire cibo, acqua e assistenza sanitaria, sostenendo anche le organizzazioni locali presenti sul territorio, alle prese con enormi flussi di persone in fuga dalla guerra. L’intervento sul campo beneficerà anche della grande maratona della solidarietà “Un sorriso per l’Ucraina”, che contribuirà a sostenere la consegna di razioni di cibo a bambini e famiglie in difficoltà, di kit igienici e beni di prima necessità, le attività di supporto psicologico e di accesso all’acqua, le cliniche mobili che Azione contro la fame ha messo in campo ad integrazione dell’assistenza offerta dagli ospedali.

Sono più di 10 milioni le persone sfollate a causa del conflitto, di cui 8,7 milioni quelle che hanno lasciato l’Ucraina in cerca di riparo in altri Paesi (Unhcr 2022). Nel complesso, le persone che necessitano di aiuto umanitario, in Ucraina e nei Paesi vicini, raggiungono la cifra di 18 milioni.