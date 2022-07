Tennistavolo: le finali del campionato Csi a Padova dal 21 al 24 luglio per decidere i 16 titoli nazionali

(foto Csi)

Inizieranno domani a Padova le finali del 20° Campionato nazionale di tennistavolo del Csi-Centro sportivo italiano, che vedranno sfidarsi fino al 24 luglio sui tavoli del palazzetto San Domenico Savio, i 177 pongisti provenienti da 8 Regioni italiane, in rappresentanza di 27 comitati territoriali e di 44 società sportive, a caccia di uno dei 16 titoli nazionali in palio nelle diverse categorie, maschile, femminile e doppio, dai giovanissimi alle eccellenze, dagli 8 agli 83 anni, passando per la categoria dedicata agli atleti con disabilità. Il programma di gare prevede per il 22 luglio i turni preliminari del singolare, mentre il 23 luglio mattina le eliminatorie nelle varie categorie fino alle semifinali, con il torneo riservato agli atleti con disabilità, che parteciperanno anche nel torneo assieme ai normodotati. Il cartellone del pomeriggio di 23 luglio prevede le gare dei doppi, in base alle quali si decideranno le coppie campioni proclamate in serata. Il 24 luglio si disputeranno le finali restanti, per ogni categoria ed ogni età.