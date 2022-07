Riconoscimenti: Acli e diocesi Trento, al via la terza edizione del Premio “Donne e lavoro” dedicata alla ristorazione

(Foto: Acli trentine)

Il Coordinamento donne delle Acli trentine e l’arcidiocesi di Trento promuovono la terza edizione del Premio “Donne e lavoro” che quest’anno è dedicato al tema “La ristorazione trentina è donna!”. Il Premio viene promosso in collaborazione con Enaip Trentino, sVolta – spazio di progettazione sociale creato da Non Profit Network Csv Trentino e Fap Acli; con il sostegno di Pensplan Centrum e il patrocinio dell’Associazione Ristoratori del Trentino e Confesercenti.

Alla conferenza di presentazione dell’iniziativa sono intervenuti Donatella Lucian, responsabile del Coordinamento donne Acli trentine, Luca Oliver, presidente Acli trentine, e don Cristiano Bettega in rappresentanza dell’arcidiocesi di Trento nonché accompagnatore spirituale delle Acli.

Lucian ha ricordato il “ruolo centrale della donna nello sviluppo delle aziende impegnate nella ristorazione sia per quanto riguarda l’innovazione e la creatività, sia per quanto riguarda la professionalità e la cultura dell’accoglienza”. Secondo Oliver “non va abbassata la guardia rispetto all’attenzione alle condizioni delle lavoratrici e delle imprenditrici che pagano spesso anche per forme di discriminazione che si risolvono in minori retribuzioni e tutele”. Don Bettega ha ricordato “il ruolo positivo della ristorazione in una società che ha bisogno anche di momenti conviviali all’insegna della solidarietà e della condivisione”.

Il Premio è riservato a donne imprenditrici residenti sul territorio trentino che hanno sviluppato un’attività imprenditoriale nel settore della ristorazione.

Possono presentare domanda donne titolari di impresa individuale o socie in società di impresa.

Le candidate al premio dovranno compilare un apposito modulo attraverso il quale evidenziare una serie di elementi quali la valorizzazione della gestione famigliare, l’attenzione alla sostenibilità ambientale, i servizi che l’impresa genera in favore della comunità, il sostegno che l’impresa genera in favore di persone fragili, il ruolo dell’impresa nella valorizzazione e promozione del territorio.

La valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione formata da rappresentanti di tutti gli enti partner coinvolti.

Per partecipare al premio è necessario compilare il modello di candidatura scaricabile dai siti:

www.diocesitn.it o www.aclitrentine.it. Le candidate devono inviare la documentazione richiesta entro e non oltre il 31 ottobre 2022 all’indirizzo email premio.donne@aclitrentine.it.

Saranno premiate quattro donne imprenditrici del settore ristorazione con un premio di 2000 euro ciascuno.

Inoltre, alle vincitrici, Pensplan Centrum offrirà un contributo del valore di 400 euro valido per aprire o integrare un piano di previdenza complementare.