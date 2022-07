Sinodo: mappa europea della fase di “ascolto”. Pubblicate o in preparazione le sintesi delle Conferenze episcopali attese a Roma entro il 15 agosto

Si lavora nelle segreterie delle Conferenze episcopali per ultimare la fase locale del cammino sinodale voluto da Papa Francesco e produrre il documento di sintesi da inviare a Roma, dopo il processo di ascolto e confronto nelle comunità locali. Alcuni Paesi hanno già pubblicato il documento nazionale, come la Lituania, che il 14 luglio sul sito della Conferenza episcopale ha reso disponibile l’intero documento. Sul sito della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles è stata invece pubblicata ieri, 19 luglio, la “sintesi dei contributi nazionali” e una riflessione dei vescovi a partire proprio da quel materiale, intitolata “Trova la tua gioia nel Signore, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore” (Salmo 37,4). Anche i vescovi del Belgio hanno inserito sul sito, già dal 6 luglio, la sintesi preparata per la segreteria del Sinodo. Per quanto riguarda i Paesi nordici, si attende la riunione della Conferenza episcopale a Hildesheim a inizio settembre per fare una sintesi dalle consultazioni avvenute nei 5 Paesi che compongono la Conferenza. La diocesi danese ha comunicato che il gruppo di coordinamento per la consultazione sinodale sta ultimando la sintesi “delle tante risposte presentate da comunità, gruppi e individui”, che sarà consegnata al vescovo Czeslaw Kozon il 15 agosto. Un incontro pubblico su Zoom il 9 agosto servirà per informare gli interessati su quanto emerso in diocesi.

Nei Paesi Bassi, le diocesi avevano pubblicato a inizio giugno i loro contributi sul sito della Conferenza episcopale; a breve sarà pronta anche la sintesi nazionale che verrà inviata alla Segreteria del Sinodo e pubblicata in olandese e inglese.

L’arcidiocesi di Mosca ha reso pubblico a inizio luglio il frutto delle proprie consultazioni. Serviranno i contributi delle altre tre diocesi della Federazione per compilare la sintesi nazionale.

Da settimane ormai la Francia ha già spedito e pubblicato il proprio contributo, così pure la Spagna. In Portogallo è in questi giorni che le diocesi stanno trasmettendo i propri contributi all’équipe sinodale, istituita dai vescovi nella loro plenaria di giugno, che dovrà elaborare la sintesi nazionale da inviare a Roma entro il 15 agosto prossimo.

L’Irlanda invece ha concluso il suo cammino di consultazione con una assemblea dei delegati sinodali il 18 giugno scorso e ora il comitato nazionale sta lavorando alla stesura del rapporto finale che, si legge sul sito dei vescovi, oltre a essere pubblicato e inviato a Roma, sarà un “risorsa per continuare il dialogo sinodale in futuro”. Svizzera e Austria hanno concluso il loro cammino con una assemblea sinodale nazionale e si attende la versione definitiva della relazione.