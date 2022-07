Spagna: card. Osoro (Madrid), “la famiglia cristiana regala fraternità e pace”

“La famiglia cristiana regala fraternità e pace”. Lo scrive il cardinale arcivescovo di Madrid, Carlos Osoro, nella sua ultima lettera settimanale, nella quale ricorda il contributo che la famiglia cristiana può dare nel costruire un mondo più umano. “Come cristiani”, osserva “abbiamo l’obbligo” di recuperare la fraternità e la pace, che si realizzano non con “la pace armata” del mondo, ma con “le armi del Vangelo: preghiera, perdono, amore gratuito, amore per il prossimo”. L’arcivescovo indica in Gesù la fonte di questa fraternità e di questa pace. La famiglia cristiana “è la vera promotrice della trasformazione della società quando vive dell’amore e con l’amor di Gesù Cristo”. Mentre la mancanza di Dio porta nella vita all’isolamento, prosegue il porporato, “per cercare i nostri interessi che non sono vie di speranza”, “la famiglia cristiana che prende sul serio la sua vocazione dona e comunica l’amore stesso di Dio”.