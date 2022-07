Fondazioni di origine bancaria: Profumo (Acri), “anche nel 2021 hanno continuato a garantire un costante supporto alle comunità”

“Nonostante la pandemia e il perdurare del clima di incertezza, nel 2021 i risultati della gestione dei patrimoni delle Fondazioni di origine bancaria sono stati molto positivi, tanto da tornare ai livelli pre-Covid del 2019”. Lo ha dichiarato Francesco Profumo, presidente di Acri, in occasione della pubblicazione del 27° Rapporto annuale.

Un documento, osserva Profumo che registra come nello “scorso anno le Fondazioni hanno continuato a garantire un costante supporto alle comunità in termini di attività erogativa, bilanciando, con il ricorso ai fondi accantonati negli anni precedenti, le minori risorse previste in funzione dell’avanzo di esercizio dell’anno precedente (2020)”. “Gli ottimi risultati delle gestioni del 2021 – ha aggiunto il presidente dell’Acri – stanno già producendo il loro effetto sulle erogazioni dell’anno in corso. A queste, si aggiungeranno le risorse ‘liberate’ dalla nuova forma di sussidiarietà fiscale introdotta con la Legge di bilancio 2021, che ha iniziato a invertire la tendenza dell’aggravamento del carico fiscale sulle Fondazioni degli anni precedenti”.