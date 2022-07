Diocesi: Siracusa, scritto un nuovo canto alla Madonna delle Lacrime

Da una poesia di don Raffaele Aprile, presbitero dell’arcidiocesi di Siracusa, dove svolge il ministero di direttore diocesano della Pastorale della salute e di missionario della basilica-santuario “Madonna delle Lacrime”, è nato il nuovo canto alla Madonna delle Lacrime. A musicarla è stato Lorenzo Belluscio, musicista ed autore di canti di ispirazione cristiana, che ha prodotto anche l’Inno scelto dall’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Cei come quello della XXX Giornata mondiale del malato. “O Vergine delle Lacrime” – questo il titolo del canto – è solamente uno dei tanti testi poetici raccolti nei tre volumi editi da don Aprile, “poeta del cielo”, in questi ultimi anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote, attraverso un post sui social: “Carissimi, la mia poesia ‘O Vergine delle Lacrime’ diventa canto. Grazie al maestro Lorenzo Belluscio che l’ha musicata e cantata. Sono davvero felice perché è la prima volta che una mia poesia dedicata a Maria diventa canto. Spero possa essere eseguito nelle parrocchie, in onore della Madonnina. Deo gratias!”.

L’invito è stato prontamente accolto dalla comunità parrocchiale di Bracignano (Sa) che l’ha già eseguito in occasione dell’ultimissima peregrinatio del reliquiario della Madonna delle Lacrime.