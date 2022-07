Giornalismo: Canale d’Agordo (Belluno), il 22 luglio la Giornata di Avvenire nel paese natale di Papa Giovanni Paolo I

Una giornata importante quella in programma venerdì 22 luglio: a Canale d’Agordo (Belluno), paese natale di Papa Giovanni Paolo I, infatti, si terrà la “Giornata di Avvenire”, il quotidiano di ispirazione cattolica nazionale. Alle 9.30, nella chiesa di San Giovanni Battista, il vescovo della diocesi Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni, celebrerà la messa alla quale seguirà l’incontro con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. “Avvenire si autodefinisce ‘quotidiano di ispirazione cattolica’ ed è un giornale fatto da cattolici – si legge in una nota -, ma che vuole essere interessante anche per coloro che non sono credenti. Il giornale, infatti, si muove nel rispetto della dottrina della Chiesa cattolica, prendendo posizione ‘per difendere e sostenere valori sulla base di motivazioni umane, morali, solide e profonde’”.