Comece: soddisfazione per avvio negoziati di adesione all’Ue con Albania e Macedonia del Nord

(Bruxelles) La Comece (Commissione degli episcopati dell’Unione europea) “accoglie con favore l’avvio dei negoziati di adesione all’Ue con l’Albania e la Macedonia del Nord”. I vescovi dell’Unione europea si congratulano, con un comunicato odierno, con i due Paesi balcanici. Don Manuel Barrios Prieto, segretario generale della Comece, afferma: “Un processo di allargamento credibile è di importanza strategica per la stabilità, la prosperità e la pace nel continente europeo” e si congratula con i popoli albanese e macedone “che da tempo attendono questo momento con speranza e fede”.

Nel giugno 2022, la Comece aveva rilasciato una dichiarazione preparata dalla sua commissione Affari esteri in cui esortava il Consiglio europeo a “rinnovare i suoi sforzi per la pace in Ucraina e ad attuare un processo di allargamento dell’Ue credibile”, compresa l’apertura dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord e la concessione di status di Paese candidato all’Ucraina.