Diocesi: Albenga-Imperia, il vescovo Borghetti invita alla preghiera per chiedere la pioggia

Considerato il perdurare del periodo di grande siccità, il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, ha disposto che tutti i parroci, sacerdoti e diaconi invitino a “sensibilizzare alla preghiera il popolo di Dio per ottenere dal Signore il dono della pioggia”.

Il vescovo ha inoltre stabilito che nel prossimo fine settimana, nelle messe vespertine del sabato e in quelle domenicali, la colletta “ad petendam pluviam” venga utilizzata durante le celebrazioni festive, come previsto dalle rubriche “gravi causa”. Dalla diocesi suggeriscono poi di aggiungere un’intenzione alla Preghiera universale: “Perché il Signore doni la pioggia alla terra inaridita, irrori la campagna e provveda alle necessità dell’uomo. La tua Parola potente renda docile il cuore dell’uomo ad accogliere la tua Provvidenza, la tua Verità, il tuo Amore”.