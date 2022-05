Ue-Regno Unito: parlamentari europei e britannici a Bruxelles, confronto su Brexit e guerra in Ucraina

I parlamentari dell’Ue e del Regno Unito si incontreranno a Bruxelles giovedì 12 e venerdì 13 maggio per discutere della cooperazione Unione-Regno Unito e della guerra in Ucraina. La presidente del Parlamento europeo (istituzione che ospita l’incontro) Roberta Metsola terrà un discorso introduttivo alla prima riunione dell’Assemblea parlamentare di partenariato, creata dall’accordo commerciale e di cooperazione tra Ue e Regno Unito approvato nel dicembre 2020. “Gli eurodeputati e i parlamentari britannici – spiega un comunicato – discuteranno gli ultimi sviluppi nelle relazioni bilaterali e lo stato di avanzamento del Consiglio di partenariato, che sovrintende all’attuazione, all’applicazione e all’interpretazione dell’accordo commerciale e di cooperazione Ue-Regno Unito”. Discuteranno anche della cooperazione Ue-Regno Unito sulla guerra in Ucraina, dell’energia, dell’impatto dell’accordo di recesso sui lavori del Consiglio di partenariato e dell’instaurazione di una relazione multidimensionale tra l’Ue e il Regno Unito dopo la Brexit.