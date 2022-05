Lavoro: Caritas Ugento-S. Maria di Leuca, sostegno ai giovani aspiranti imprenditori per il bando Cre@ttività

La Caritas Ugento-S. Maria di Leuca comunica che Caritas italiana, in collaborazione con Inecoop (Istituto nazionale per l’educazione e la promozione cooperativa) e Progetto Policoro, hanno pubblicato il bando Cre@ttività, attraverso il quale intende selezionare, formare e finanziare, su tutto il territorio nazionale, 50 idee di impresa, promuovendo al contempo un percorso di accompagnamento attraverso le Caritas nei territori in cui le imprese agiscono. Uno degli effetti più evidenti che la pandemia ha prodotto sul territorio nazionale è stato l’acuirsi dei bisogni legati alla disoccupazione giovanile ed al precariato lavorativo femminile. Per questo Caritas italiana ha indetto il bando bando Cre@ttività rivolto a giovani che intendono realizzare un’idea imprenditoriale attraverso l’offerta di: un percorso formativo di 40 ore; un supporto economico nella forma di un contributo a fondo perduto di massimo 20.000,00 (ventimila) euro che coprirà i 2/3 del fabbisogno finanziario necessario per l’avvio dell’impresa. Il costo totale dell’investimento dev’essere di massimo 30.000,00 (trentamila) euro. In caso di necessità, per il terzo rimanente, Caritas di Ugento-S. Maria di Leuca, tramite la Fondazione De Grisantis, sosterrà i candidati residenti nella diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca attraverso il sostegno del microcredito-Progetto Tobia; servizi di accompagnamento. Il Bando Cre@ttività si rivolge a tutti i giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, non titolari di partita Iva né soci di cooperative, di società di persone o di capitale, che abbiano un’idea d’impresa presentata in forma singola o associata. I tutor della Caritas di Ugento-S. Maria di Leuca seguiranno gli aspiranti imprenditori nel percorso di realizzazione del proprio progetto d’impresa. Gli aspiranti candidati della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca possono contattare i tutor inviando una e-mail a progettopolicoro@caritasugentoleuca.it (nell’oggetto la dicitura “bando cre@ttività”). I soggetti interessati possono presentare la candidatura on line entro e non oltre le ore 20 del 30 giugno 2022, con l’ausilio del tutor del Centro Caritas/Progetto Policoro, tramite il sito https://creattivita.caritas.it Info: https://www.leucascolta.it.