Sovraindebitamento: Università Cattolica, domani si presenta il progetto di rilevanza nazionale “Riparto”

L’esposizione debitoria di famiglie e piccole imprese sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Anche in un Paese, come il nostro, tradizionalmente caratterizzato da un elevato debito pubblico a fronte di uno scarso indebitamento privato. Un fenomeno accresciuto dagli effetti della pandemia, prima, e dalla guerra, ora. Quali strategie adottare per limitarne gli effetti e individuare modalità sostenibili per aiutare i debitori a ripartire? Vi sono già esperienze di mercato che vanno in questa direzione? Queste le domande al centro dell’incontro “Innovazione finanziaria e gestione inclusiva del sovraindebitamento”, in programma domani, alle ore 14.30, in presenza nell’Aula G 142 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano e in streaming. L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio sul debito privato (Odp) dell’Università Cattolica, in collaborazione con Acli e Movimento Consumatori, sarà l’occasione per presentare il progetto di rilevanza nazionale “Riparto – Percorsi di inclusione finanziaria e di accompagnamento per la gestione e soluzione delle situazioni di sovraindebitamento per la ripartenza”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Durante il convegno sarà affrontato anche il tema delle cartolarizzazioni sociali, fra i primi cantieri di ricerca già aperti nell’ambito dell’Osservatorio poiché, spiega Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice e direttrice dell’Odp, “ci si aspetta purtroppo un nuovo incremento dei crediti deteriorati ed è fondamentale saperle gestire con modalità differenti e socialmente più inclusive rispetto a quelle tradizionali”.

Dopo l’introduzione di Antonella Sciarrone Alibrandi, e di Paolo Fiorio, responsabile dell’Osservatorio Credito e Risparmio del Movimento Consumatori, si alterneranno gli interventi di Alessandro Lerro, presidente del Comitato scientifico di AssoFintech, Raffaele Lener, ordinario di Diritto dell’economia all’Università Tor Vergata, Ugo Malvagna, docente di Diritto dell’economia all’Università di Trento, e le testimonianze di operatori di mercato.

L’Odp dell’Università Cattolica, istituito nel 2022, è un think tank di respiro internazionale, nato con l’obiettivo di creare un contesto di riferimento permanente sul tema del debito privato, grazie alla collaborazione con altri atenei, istituzioni pubbliche e operatori di mercato. L’Osservatorio mira a contribuire a una maggiore comprensione delle numerose problematiche che attengono a tutte le fasi della relazione creditizia e a individuare forme di gestione sostenibile del debito privato.