Commissione Ue: i tre pilastri del “decennio digitale per bambini e giovani”. Sicurezza, responsabilità, partecipazione attiva

La nuova strategia europea per un’internet migliore per i ragazzi e la legislazione comunitaria in itinere per proteggere i minori dagli abusi sessuali sono questioni poste in primo piano nella Conferenza sul futuro dell’Europa, in cui il panel europeo di cittadini che si occupa di valori e diritti ha chiesto una maggiore protezione dei minori online. Questa richiesta è stata avallata dalla plenaria della Conferenza ed è inclusa in una proposta contenuta nella relazione finale della Conferenza. La strategia per un’internet migliore per i ragazzi “delinea la visione di un decennio digitale per i bambini e i giovani, basata su tre pilastri fondamentali”. Il primo: “Esperienze digitali sicure che proteggano i minori da contenuti e condotte dannosi e illegali e da rischi online e che migliorino il loro benessere attraverso un ambiente digitale adeguato all’età e sicuro”. In questa direzione la Commissione “favorirà l’elaborazione di un codice di condotta dell’Ue sulla progettazione adeguata all’età e chiederà una norma europea sulla verifica online dell’età entro il 2024”. Esaminerà inoltre come utilizzare per la verifica dell’età il previsto portafoglio europeo di identità digitale. Il secondo pilastro: conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali “in modo che i minori possano acquisire le competenze e le abilità necessarie per compiere scelte consapevoli ed esprimersi nell’ambiente online in modo sicuro e responsabile”. Per questo la Commissione organizzerà campagne di alfabetizzazione mediatica rivolte a minori, insegnanti e genitori. Fornirà inoltre moduli didattici per gli insegnanti attraverso il portale betterinternetforkids.eu. Terzo elemento: partecipazione attiva nel rispetto dei minori, “dando loro la possibilità di esprimersi in ambito digitale, con più attività guidate dai minori stessi per promuovere esperienze digitali innovative e creative sicure”.