Comunicazioni sociali: “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, un libro sul messaggio di Papa Francesco

In una quotidianità sempre più vorticosa, appesantita dalla pandemia e dalle sfide poste alla pace globale, è fondamentale trovare spazi di silenzio, in cui ascoltarsi e ascoltare. In vista della 56ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca Cremit dell’Università Cattolica del Sacro Cuore presentano il volume “Ascoltare con l’orecchio del cuore” (Scholé, 216 pagine, 16 euro), curato da Vincenzo Corrado e Pier Cesare Rivoltella. Si tratta di uno strumento che, attraverso saggi, riflessioni e schede operative, vuole accompagnare giornalisti, operatori dei media, direttori diocesani, sacerdoti, catechisti e famiglie nella lettura e nell’approfondimento del messaggio del Papa per la Giornata che si celebra, quest’anno, il 29 maggio. Giunto alla sua settima edizione, il libro si compone di due macro-sezioni: la prima, dedicata ai Commenti, ospita saggi di accademici, giornalisti, teologi e studiosi; la seconda, con le Schede per un uso pastorale del Messaggio, ha invece un taglio metodologico-esperienziale. I commenti si aprono con il contributo di Vincenzo Corrado che, a partire da una suggestione cinematografica di grande attualità, evidenzia l’importanza dell’ascolto quale dimensione trasversale che innerva la storia della Chiesa e della società. Parte da una rilettura degli ultimi testi del Pontefice la riflessione di Paolo Ruffini, mentre oscilla tra dimensione terrena e spirituale il pensiero di Sabino Chialà. Se Valentina Alazraki riconduce il filo della narrazione a un orizzonte strettamente giornalistico, Arnoldo Mosca Mondadori e Erjugen Meta offrono un dialogo a due voci che ha la forza della testimonianza, della vita che rinasce nell’incontro e nell’ascolto. Il saggio di Salvatore Natoli si muove tra i sentieri della filosofia e quello di Giovanni Scarafile accompagna il lettore alla scoperta dell’autore citato quest’anno da Papa Francesco. Infine, Pier Cesare Rivoltella guida una riflessione sull’ascolto attraverso un percorso di analisi che trova in alcune esperienze fondamentali le proprie tappe. La seconda parte del volume si compone di 12 schede pensate per educatori, genitori e operatori pastorali e della comunicazione, da utilizzare per momenti di dialogo, dibattito, simulazioni formative. A firmarle il team di ricercatori e giornalisti dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali e del Cremit: Domenico Beneventi, Stefania Careddu, Alessandra Carenzio, Mattia Magoni, Eleonora Mazzotti, Enrica Papetti, Sergio Perugini, Marco Rondonotti. Completa la sezione una proposta sviluppata dall’Ufficio Liturgico nazionale della Cei per una celebrazione della Parola pensata appositamente per la Giornata delle comunicazioni. Come avvenuto nel 2021, anche in questa edizione un codice QR conduce al portale Anicec.it (area “Approfondimenti Gmcs”), dove sono disponibili griglie di analisi, domande guida, tracce per il lavoro, link utili, come pure un Sussidio cinematografico messo a punto dalla Commissione nazionale valutazione film della Cei.