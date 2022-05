Amoris Laetitia: card. Farrell, “matrimonio e famiglia non sono una legge o un ideale a cui tendere ma una grazia offerta all’uomo”

“Il matrimonio e la famiglia non sono una legge o un ideale a cui tendere ma una grazia offerta all’uomo, un privilegio. È solo nella grazia e nel mistero della redenzione che si manifestano le concrete possibilità dell’uomo nella pratica quotidiana”. Così il card. Kevin Farrell, prefetto per il Dicastero dei laici, la famiglia e la vita, in apertura del convegno, intitolato “Pratiche pastorali, esperienza di ita e teologia morale: Amoris Laetitia tra nuove opportunità e nuovi cammini”, dedicato al quinto anniversario della esortazione apostolica, organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana e del Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia. “Papa Francesco – ricorda – insiste sulla nostra capacità di accompagnare le famiglie nelle difficoltà, dove la misericordia non è una regola, da cui desumere comportamenti, ma una attitudine e uno sguardo. L’uomo pecca quando non coglie l’amore così come cambia quando si sente amato. Agli uomini di oggi serve lo sguardo di Cristo che ha accompagnato Pietro prima che si rendesse conto di essere amato”. Per il porporato, è necessario in questo tempo di cambiamenti un dialogo fra la teologia e la fede, proprio per non distaccarsi dalla quotidianità. “Come esortava il beato Antonio Rosmini – dice – occorre superare la nefasta separazione fra teoria e pratica. In Veritatis gaudium, la missione della evangelizzazione esige che siano premiate le virtù del Vangelo. È necessario che tutta la cultura dell’uomo sia penetrata nel Vangelo. Il dialogo fra teologia e fede deve avvenire nel cuore di docenti e discenti per sentire un immediato desiderio di tradurre nella pastorale della famiglia la bellezza della verità che hanno conosciuto”. In conclusione, il cardinale esorta la platea composta da studiosi e studenti: “Ricordiamoci – conclude – che la logica dell’amore non è dialettica ma è intuitiva fra le persone stesse. La Chiesa ha bisogno di essere rinnovata ma il punto di partenza non può essere che l’integrità della persona, essere uno in Cristo. Ecco il compito di ciascuno”.