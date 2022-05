Solidarietà: Opera Padre Marella e La Fraternità, un sito web per dare nuova vita agli oggetti e aiutare le persone in difficoltà

L’Opera Padre Marella e La Fraternità uniscono le forze e mettono in vendita sul sito web www.andcircular.com una selezione di oggetti provenienti dallo spazio di via del Lavoro. Il ricavato andrà a sostenere i progetti dell’associazione fondata dal beato Olinto Marella, volti a dare una seconda occasione a persone che per motivi diversi faticano a vedere un futuro davanti a sé. “Da diversi anni siamo il riferimento sul territorio dell’area metropolitana di Bologna e non solo, per conto della multiutility Hera per per il rifiuto tessile. Fino a qualche mese fa tutto il ‘raccolto’ veniva smistato secondo i canali tradizionali. Con And abbiamo pensato di creare un percorso nuovo, virtuoso e sostenibile per molti degli abiti che vengono conferiti nelle campane – spiega Francesco Tonelli, responsabile bolognese della cooperativa sociale –. Con il progetto Recooper nato nel 2017 e che include anche altre cooperative, oggi il solo settore del recupero degli abiti usati garantisce 600 posti di lavoro di cui quasi 200 a persone in condizione di svantaggio. Ogni anno raccogliamo poco meno di 6.000 tonnellate di rifiuto tessile. Oggi con il progetto And stiamo garantendo lavoro a una decina di persone di cui 4 con fragilità”. Michele Montani, presidente dell’Opera Padre Marella, conferma l’importanza della collaborazione: “Da un lato è una sinergia con una realtà del nostro territorio che porta avanti un concetto di valore molto simile al nostro; dall’altra si fonda sul concetto di ‘seconda occasione’, possibilità che non dovrebbe mai essere tolta a niente e a nessuno. Speriamo che il nostro messaggio, portato avanti insieme, si faccia ancora più forte”. L’Opera Padre Marella e La Fraternità lavorano per l’assistenza alle persone più fragili, a rischio o in stato di emarginazione, investendo sul futuro e sulle autonomie, basandosi sui valori della condivisione, carità e fraternità. Essendo entrambe attive sul tema del riuso di abiti e oggetti hanno deciso di fare fronte comune. Lo hanno fatto inizialmente nello spazio fisico di And Circular al Centro Borgo, e lo portano avanti oggi attraverso il sito.