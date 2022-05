Dialogo: Pime Milano, al via domani incontri interculturali “lungo la Via della Seta”

Al Centro Pime di Milano dal 12 maggio al 9 giugno si potrà “viaggiare lungo la Via della Seta”: tre tappe, tre concerti, numerosi eventi culturali tutti dedicati al racconto – sonoro e storico – del sottile filo di seta che ha legato sin dall’antichità l’Oriente all’Occidente, tra scambi commerciali e culturali.

Il ciclo vede protagonisti le anime di Mame–Mediterranean Ambassadors Music Experience, network di musicisti nato dall’incontro tra sonorità, timbri e colori del Mediterraneo, ed è curato dalla sua ideatrice Irina Solinas, compositrice, violoncellista, ambasciatrice della cultura italiana in Cina.

Un gruppo di artisti che ha viaggiato dalla Cina al Medio Oriente e ora arriva a Milano: una fortuita occasione di collaborazione con il Centro Pime e il suo Museo Popoli e Culture, cornice degli eventi. “Questa è un’occasione per valorizzare la missione del nostro Centro e in particolare il Museo Popoli e Culture e la Biblioteca del Pime, esaltandone la loro dimensione di luoghi di incontro. La nostra realtà diventa sempre più spazio di scambio, una finestra sul mondo che dialoga con la città e alla quale cerchiamo di restituire quella internazionalità oggi urgente e sempre più necessaria”, dichiara Andrea Zaniboni, responsabile dell’area Cultura del Centro e direttore artistico del Teatro Pime.

Grazie alla consulenza di Elisabetta Matelli, gli incontri musicali saranno introdotti da interventi di approfondimento storico a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per comprendere meglio che cos’ha portato nomadi, mercanti, missionari ed artisti ad intraprendere il loro cammino straordinario.