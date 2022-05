Bulgaria: patriarca ortodosso Neofit in ospedale in seguito a un incidente domestico. “Prega per i figli della Chiesa” nel Paese

(Foto: sito del patriarcato bulgaro)

Il patriarca bulgaro Neofit, capo della Chiesa ortodossa bulgara, è caduto nella sua residenza presso la metropolia di Sofia ieri pomeriggio e attualmente si trova nell’ospedale “Sofiamed” nella capitale bulgara. Lo rende noto il Santo Sinodo. Dopo le analisi eseguite è stata verificata una rottura della parte superiore dell’anca sinistra e in seguito il patriarca sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Neofit è in stato stabile e, afferma una nota, “sta pregando per i figli della Chiesa ortodossa bulgara”. L’auspicio dunque dei leader ortodossi è di “pregare per la pronta guarigione di Sua Santità e di accettare come vere solo le notizie provenienti dal Santo Sinodo”. Neofit, nato nel 1946, è patriarca bulgaro dal 2013, ha una salute fragile e negli ultimi mesi raramente appare al pubblico.