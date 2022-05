Congresso eucaristico nazionale: mons. Russo a Matera, “una grande speranza” che “si inserisce nel cammino sinodale”

(Foto: arcidiocesi di Matera-Irsina)

In vista del XXVII Congresso eucaristico nazionale che si svolgerà a Matera dal 22 al 25 settembre prossimi sul tema “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”, mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha fatto oggi visita alla Città dei Sassi accolto dal vescovo diocesano, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

Nel pomeriggio, presso il Palazzo arcivescovile di piazza Duomo, mons. Russo ha incontrato, insieme a mons. Caiazzo, il presidente del Comitato per i Congressi eucaristici nazionali, padre Corrado Maggioni, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il prefetto di Matera, Sante Copponi, e il sindaco Domenico Bennardi. Presente, in qualità di segretario del Congresso eucaristico nazionale 2022, anche Don Antonio Di Leo, sacerdote della diocesi di Matera-Irsina.

Per mons. Russo, “il Congresso eucaristico nazionale rappresenta per la Chiese che sono in Italia una grande speranza legata ai tempi che stiamo vivendo e che acquisisce un significato ancora più forte per il fatto che si inserisce all’interno del cammino sinodale voluto da Papa Francesco, cammino che durerà alcuni anni e coinvolgerà l’intera società. La presenza di Papa Francesco a Matera ne sottolinea ancor più l’importanza”.

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo ha confermato che il programma definitivo del Congresso eucaristico nazionale sarà presentato al termine della 76ª Assemblea generale dei vescovi italiani in programma a Roma dal 23 al 27 maggio prossimi durante la quale presenterà la relazione conclusiva sui lavori preparatori.

Per l’evento di settembre sono attesi 1.500 delegati, sette per ogni diocesi; 100 di loro hanno già preso parte a Matera, lo scorso mese di marzo, ad una tre giorni di preparazione.