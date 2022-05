Papa Francesco: all’udienza generale, “garantire pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà civili in Sri Lanka”

“Rivolgo un pensiero speciale al popolo dello Sri Lanka, in particolare ai giovani che negli ultimi tempi hanno fatto sentire il loro grido di fronte alle sfide e ai problemi sociali ed economici del Paese”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. “Mi unisco alle autorità religiose nell’esortare tutte le parti in causa a mantere un atteggiamento pacifico senza cedere alla violenza”. Quindi, l’appello a “tutti coloro hanno responsabilità” perché “ascoltino le aspirazioni della gente garantendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà civili”.