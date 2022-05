Diocesi: Sassari, al via il percorso formativo per educatori dei gruppi giovanili

Al via a Sassari la scuola educatori diocesana sul tema “Educare alla fede nei contesti informali”. Stasera il salone parrocchiale della Sacra Famiglia ospiterà il primo dei tre incontri previsti per il percorso formativo indirizzato agli educatori e animatori dai 18 ai 35 anni dei gruppi giovanili diocesani di Sassari. L’incontro si svolgerà dalle ore 19.30 alle ore 21. La formazione di quest’anno si pone in continuità con l’esperienza della scuola educatori del precedente anno pastorale “Solleciti nell’educare perché il cuore cambia mosso dallo Spirito”.

Questo primo appuntamento, dal titolo “Educare alla fede nei contesti informali”, così come l’intero percorso, sarà curato dai Frati minori del santuario di san Pietro in Silki e in particolare da padre Massimo Chieruzzi e da padre Pietro Marini.

I successivi incontri, stessa ora e stesso luogo del primo, si terranno nei giorni di mercoledì 18 e 25 maggio.