Hong Kong: rilasciato su cauzione il card. Zen alle 23 (ore locali). Non ha rilasciato dichiarazioni

(Foto: ANSA/SIR)

Il card. Joseph Zen Ze-kiun, è stato rilasciato su cauzione dalla stazione di polizia di Chai Wan intorno alle 23 (ore locali) di oggi. Era stato arrestato nel pomeriggio insieme ad altre quattro persone per “collusione con forze straniere” nell’ambito della gestione del “612 Humanitarian Relief Fund”, un fondo che ha aiutato i manifestanti arrestati durante le proteste pro-democrazia e anti-Cina nel 2019 a pagare le spese legali e mediche. Secondo quanto riportano i media di Hong Kong, il cardinale non ha rilasciato dichiarazioni all’uscita dalla stazione di polizia. È poi entrato in un’auto privata. Il cardinale era accompagnato da cinque persone quando se ne è andato.