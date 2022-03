Ucraina: Save the children, il 5 aprile maratona di musica e spettacolo a Bologna

Andrà in scena martedì 5 aprile in Piazza Maggiore a Bologna “Tocca a noi – Musica per la pace”, una maratona di musica e spettacolo a ingresso gratuito per raccogliere fondi a sostegno di Save the children, per aiutare i bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina. Una lunga maratona che vedrà alternarsi sul palco molti artisti italiani, che hanno deciso di unirsi per ricordare, ancora una volta, l’urgenza di fermare le violenze che da settimane colpiscono le bambine, i bambini, le donne e gli uomini dell’Ucraina e sensibilizzare giovani e meno giovani ad attività di dialogo e di cooperazione, di costruzione costante della pace nel mondo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha accolto l’appello lanciato su Twitter da La Rappresentante di lista: “Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa!”, rispondendo: “La Città di Bologna è a disposizione”. Saranno sul palco, tra gli altri, Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast animals and slow kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen circus. Presenta Andrea Delogu.