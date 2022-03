Ucraina: Carpi, gruppi di bambini e ragazzi riprendono le lezioni grazie alla collaborazione della Scuola Sacro Cuore e dell’oratorio cittadino

Nei prossimi giorni due gruppi di bambini e ragazzi di nazionalità ucraina verranno accolti a Carpi dove, grazie alla collaborazione dell’Istituto Sacro Cuore e dell’oratorio cittadino, potranno anche seguire lezioni scolastiche. “Sarà l’occasione per mettere in pratica il valore dell’accoglienza, su cui si è riflettuto tanto in questi mesi”, afferma Claudio Cavazzuti, preside dell’Istituto Sacro Cuore, spiegando che “un primo gruppo sarà composto da bambini in età di scuola primaria, un secondo di ragazzi della scuola secondaria, che, in Ucraina, arriva fino ai 15 anni”. “Questi due gruppi – prosegue il dirigente scolastico – saranno ospitati nelle sale dell’Oratorio e frequenteranno dal mercoledì al venerdì, dalle 8 alle 13, tutte le settimane fino alla conclusione dell’anno scolastico, previsto per il 4 giugno prossimo. In queste mattinate, ragazzi e bambini faranno lezioni di alfabetizzazione, grazie al contributo del personale della cooperativa sociale ‘Il Mantello’, da anni attiva sul territorio nell’ambito dell’alfabetizzazione di persone straniere. Ma all’Eden, bambini e ragazzi avranno anche modo di stare insieme all’aperto, giocando o comunque svolgendo attività non solo squisitamente scolastiche. E avranno anche l’occasione di relazionarsi con gli studenti della scuola Sacro Cuore con cui condivideranno in parte gli ambienti”. “Proprio per fare un’accoglienza calorosa, i nostri studenti della scuola primaria e secondaria – racconta il preside – sono impegnati in questi giorni nella raccolta di giochi o materiale scolastico da donare ai nuovi amici, che arrivano da tanto lontano”.

Nella mattinata del 25 marzo, viene ricordato sul sito web della diocesi di Carpi, tutti gli alunni dell’Istituto Sacro Cuore si sono riuniti nell’area verde dell’oratorio per un momento di preghiera collettiva per invocare la pace.