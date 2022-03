Commissione Ue: traffico, inquinamento, incidenti stradali. Gli esempi virtuosi di città tedesche, portoghesi, finlandesi e greche

L’Ue premia città tedesche, portoghesi, finlandesi e greche che hanno affrontato le principali sfide della mobilità urbana come il traffico, l’inquinamento, le emissioni di gas serra, gli incidenti stradali e gli spazi urbani. La Commissione europea ha annunciato i premi della EuropeanMobilityWeek 2021, il 10° premio per il piano della mobilità urbana sostenibile (Sump Award) e il premio Ue per la sicurezza stradale urbana durante una cerimonia ibrida a Bruxelles. Kassel (in Germania), ha vinto il premio dell’EuropeanMobilityWeek 2021 per i grandi comuni con attività che coinvolgono i partner del trasporto locale e regionale. La città ha realizzato una caccia al tesoro con tour accessibili a piedi e in bicicletta per promuovere la sostenibilità. Valongo (in Portogallo) ha vinto il premio per piccoli comuni coinvolgendo la popolazione locale e le organizzazioni, comprese le scuole. “Le azioni della città puntano anche a migliorare la sicurezza stradale e l’accessibilità ai trasporti con veicoli più puliti”. Tampere (in Finlandia) ha vinto il 10° premio Sump per le sue iniziative di sostenibilità urbana. Mentre, Rethymno (in Grecia), vincitrice del premio europeo per la sicurezza stradale urbana, ha lavorato su tre obiettivi: migliorare il sistema di trasporto pubblico, aumentare e incoraggiare il cambiamento dei comportamenti e cooperare con gli attori locali.

Nel 2021, si stima che 19.800 persone siano decedute in incidenti stradali. “Con il nuovo quadro europeo per la mobilità urbana, sosterremo un piano migliore per la mobilità urbana sostenibile, mettendo il trasporto pubblico, gli spostamenti a piedi e in bicicletta al centro degli sforzi delle autorità locali per migliorare la vita quotidiana delle persone”, ha detto la commissaria ai Trasporti, Adina Vălean.