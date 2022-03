Covid-19 e minori: Roma, domani esperti a confronto sulle conseguenze per bambini e ragazzi con lectio magistralis dello psichiatra Siracusano

Finisce l’emergenza Covid-19 e gli esperti fanno il punto sulle conseguenze per bambini e ragazzi, in particolare nelle loro relazioni in famiglia e a scuola. Pandemia, lockdown e didattica a distanza hanno avuto infatti notevoli effetti sui minori, soprattutto su coloro a cui sono stati diagnosticati disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), come dislessia e disgrafia, disturbi da deficit di attenzione e iperattività (Adhd) o disturbi dello spettro autistico (Asd). Un confronto su questo tema tra medici, psicologi e docenti si svolgerà domani 30 marzo durante il convegno “Effetti pandemici in età evolutiva: rimodulazione degli assetti familiari e scolastici” presso la Sala Congressi del Centro Agroalimentare di Roma (via della Tenuta del Cavaliere 1, Guidonia). L’evento è organizzato dal centro clinico Logos Medical Center di Roma, polo di eccellenza per la diagnosi e la cura dei disturbi psicofisici specialmente nell’età evolutiva, e dalla cooperativa Kairos di Roma, che gestisce 42 sedi scolastiche in diverse Regioni italiane.

Obiettivo, spiega Francesco Mazzucchi, direttore sanitario di Logos Medical Center, “focalizzare l’attenzione sugli effetti della pandemia, del lockdown e anche della Dad su bambini e adolescenti, in particolare nelle loro relazioni all’interno del nucleo familiare e con il mondo della scuola” per “fornire una visione integrata degli effetti provocati dal Covid-19 in contesti differenti e proporre nuove strategie di adattamento emergenti”.

Tra i partecipanti mons. Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare della diocesi di Roma delegato per il Centro per la pastorale sanitaria; Alberto Siracusano, direttore Uoc psichiatria e psicologia clinica Università di Roma “Tor Vergata” che terrà Lectio magistralis su “Pandemia da Covid-19: effetti sulla salute mentale”; Carla Sogos, neuropsichiatra infantile Università di Roma “La Sapienza”; Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta.