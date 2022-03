Germania: appello dei vescovi per ridare slancio alla colletta nazionale per la Terra Santa alla Domenica delle Palme

Anche in occasione della Quaresima di questo anno, i vescovi tedeschi chiedono donazioni per i cristiani di Terra Santa nella Domenica delle Palme. Nel loro appello, i vescovi tedeschi sottolineano che molti pellegrini hanno conosciuto nei loro viaggi in Terra Santa istituzioni educative, assistenziali e progetti caritativi e li hanno sostenuti con donazioni. A causa della pandemia, tuttavia, l’apporto delle donazioni è ormai quasi del tutto assente da due anni: “per poter mantenere la sua offerta sociale, caritativa e interreligiosa, la Chiesa in Terra Santa dipende quindi più che mai dalla nostra solidarietà e dal nostro aiuto, affinché la pace tanto agognata possa trovare la sua strada”, scrivono i vescovi nel documento pubblicato sul sito ufficiale della Conferenza episcopale tedesca, www.dbk.de. Il vescovo di Augusta, mons. Bertram Meier, in qualità di presidente della commissione per la Chiesa universale della Dbk, afferma l’importanza dell’opera di pace, che molte comunità cristiane in Terra Santa si sono prese come impegno: “ogni contributo per una felice convivenza di gruppi ostili è importante. La riconciliazione è spesso un processo difficile che richiede coraggio e perseveranza, eppure è indispensabile. In Terra Santa, una parte significativa di questo ministero della pace è svolta da gruppi e istituzioni cristiane. Possiamo sostenere i nostri compagni di fede nella preghiera e con donazioni e così partecipare al loro lavoro per la pace”. La Deutsche Verein vom Heiligen Lande (Associazione tedesca della Terra Santa) e la Provincia francescana tedesca da molti anni forniscono un aiuto indispensabile alle Chiese locali. La colletta nelle celebrazioni della Domenica delle Palme è destinata a queste due organizzazioni, che la utilizzano per sostenere istituzioni e progetti in Terra Santa.