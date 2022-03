Papa a Malta: Bruni: “accoglienza, ospitalità, bisogno di pace i temi del viaggio”

“Accoglienza, ospitalità, bisogno di pace”. Sono i temi del viaggio del Papa a Malta, in programma il 2 e 3 aprile. Ad illustrarli è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ricordando che il nome Malta “significa rifugio, porto sicuro, porto ospitale, ed evoca subito il tema dell’accoglienza buona, dell’ospitalità, della necessità che il Mediterraneo sia un luogo di accoglienza in cui non si possa essere respinti”. “E Malta è un vero e proprio laboratorio di accoglienza delle diversità”, ha fatto notare il portavoce vaticano, aggiungendo che “l’altro tema di questo viaggio è il bisogno di pace, molto urgente in questo momento che stiamo vivendo”. Interpellato dai giornalisti sulla possibilità che il Papa incontro la comunità ucraina presente a Malta, Bruni ha risposto: “Non c’è un incontro specifico in programma, ma come sappiamo i viaggi del Papa sono costellati di incontri. E’ molto probabile che il Santo Padre incontri qualche ucraino presente alla messa di domenica o in altre occasioni. Dire chi incontrerà in ogni momento è difficile farlo adesso”. Riguardo a possibile misure speciali in termini di salute, visto il dolore persistente al ginocchio, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede ha risposto: “Accortezze speciali no, quelle che ci sono sempre”.