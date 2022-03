Diocesi: Perugia, terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Le opere d’arte raccontano”

Si terrà venerdì 1° aprile, alle 18, nella sala del Dottorato dell’Isola di San Lorenzo-Museo del Capitolo a Perugia, il terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Le opere d’arte raccontano. Percorsi verso gli anniversari di Perugino e Signorelli”, a cui interverrà Nadia Righi, direttore del Museo diocesano “Carlo Maria Martini” di Milano che affronterà il tema “‘Il mondo ha bisogno di bellezza’. Contemplare il mistero attraverso l’arte”.

La conferenza sarà preceduta dai saluti dell’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero Bassetti, e di mons. Marco Salvi, vescovo ausiliare e delegato per le celebrazioni del quinto anniversario della morte di Pietro Perugino ((1523-2023). Durante l’incontro si leggeranno tre opere d’arte: l’Annunciazione di Tiziano (Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte), l’Adorazione dei Pastori di Pietro Perugino (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria) e l’Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi (Pozzuoli, Cattedrale) che sono state oggetto di tre mostre organizzate dal Museo diocesano di Milano. “La conferenza è un’opportunità per riflettere sia sulla lettura dell’opera d’arte, sia sull’importante ruolo che assumono, in questo contesto, i musei diocesani – spiega mons. Salvi nell’annunciare quest’appuntamento –, la cui funzione pastorale deve essere al centro di ogni attività di valorizzazione. Proprio per questo abbiamo scelto di tenere questo terzo incontro all’interno del nostro Museo diocesano le cui prime tre sale sono state riaperte al pubblico nel settembre scorso, sviluppando un progetto museologico che permetta al visitatore di comprendere la secolare storia del complesso monumentale dell’Isola di San Lorenzo e della diocesi perugina, creando un percorso in cui si possa scoprire e apprezzare la bellezza dell’arte, della fede e della liturgia”.