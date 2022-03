Diocesi: San Severo, oggi e domani due incontri per “Un anello di tucum”

Sono due gli eventi in programma oggi e domani, a San Severo, per “Un anello di tucum. Un anello, un impegno”. Si tratta – spiega una nota – di “due appuntamenti per fermarci come comunità diocesana a riflettere su temi importanti, per continuare a sognare un mondo diverso e a lavorare per la giustizia e la pace”. Si inizia questa sera con la tavola rotonda “Pane, lavoro e terra. Sognando cammini nelle periferie” alla quale parteciperanno suor Rossella Veronesi, padre Filippo Ivardi Ganapini, Yussif Bamba e Mauro Camillo moderati da Maria Soave Buscemi. Domani, invece, “Com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire”, veglia di preghiera con don Luigi Verdi, della Fraternità di Romena, e Maria Soave Buscemi, missionaria in cammino e biblista”.

Entrambi gli appuntamenti, con inizio alle 19.30, si svolgeranno in presenza presso la sala conferenze Madonna della Divina Provvidenza e saranno trasmessi anche in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della diocesi.