Diocesi: Trapani, al via questa sera un ciclo d’incontri su affettività e sessualità per adolescenti e giovani con educatori e professionisti

Nell’ambito di un percorso promosso dalla Pastorale giovanile della diocesi di Trapani, prende il via questa sera alle ore 21 un ciclo di incontri on-line con professionisti di varie branche su affettività e sessualità. Gli incontri sono stati pensati per gli adolescenti e i giovani ma anche per gli educatori.

Oggi alle 21 guiderà il primo incontro Maria Letizia Giorlando, psicologa e psicoterapeuta, sul tema “Corpo, corporeità e relazione”; martedì 5 aprile si discuterà dell’amore e dell’amicizia con Giancarla Fodale, psicologa e psicoterapeuta; venerdì 22 aprile l’incontro sarà sull’omosessualità con Rino Rosati, prete e counselor; venerdì 6 maggio l’approccio teologico a sesso e affettività con don Francesco Cosentino; infine, venerdì 20 maggio, Piera Di Maria, ginecologa e sessuologa, introdurrà il tema “Sesso e piacere”.

Tutti gli incontri si terranno online sulla piattaforma Google Meet: Si può seguire privatamente collegandosi al link del giorno oppure presso i gruppi parrocchiali che aderiscono all’iniziativa.