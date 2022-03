Scuola cattolica: Kaladich (Fidae), “documento vaticano definisce meglio ruolo nostri istituti e sistema educativo italiano”

“Il documento pubblicato oggi dal Vaticano è in passaggio fondamentale per definire ancora meglio il ruolo delle nostre scuole e di tutto il sistema educativo del nostro Paese”. Così la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, ha commentato l’istruzione emanata oggi della Congregazione per l’Educazione cattolica dal titolo “L’identità della scuola cattolica per una cultura del dialogo”. “In un momento così complicato è importante sottolineare nuovamente quanto sia importante nell’educazione il ruolo della Chiesa che è madre e maestra e poi il diritto universale alla formazione, responsabilità di tutti e in primo luogo dei genitori che oggi devono poter avere libertà di scelta educativa per i loro figli, una possibilità che non è purtroppo ancora pienamente garantita nel nostro paese, nonostante siano passati già 22 anni dalla legge sulla parità scolastica”, ha osservato Kaladich. Infine la sottolineatura dell’importanza del nuovo Patto globale voluto da Papa Francesco “che ci sta motivando, come Fidae, prima di tutto a garantire una formazione continua ai nostri docenti, e poi a mettere in campo tutte le nostre capacità per portare avanti la missione evangelizzatrice della Chiesa cattolica che vuol dire contribuire alla costruzione di un mondo più fraterno e più giusto”.