Diocesi: Roma, don Ricupero è il nuovo cerimoniere della basilica di Santa Maria Maggiore

Don Ivan Ricupero è il nuovo cerimoniere e il responsabile per i programmi del Giubileo 2025 della basilica papale di Santa Maria Maggiore. Siracusano, 41 anni, è stato ordinato sacerdote il 14 aprile 2007. Ha conseguito la specializzazione in Teologia liturgica all’Istituto di Liturgia pastorale “Santa Giustina” di Padova nell’anno 2008, la licenza in Diritto canonico nel 2017 ed il dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense nel 2020. Ha conseguito inoltre, il Diploma di postulatore presso la Congregazione della Causa dei santi e ha superato il corso di Prassi amministrativa canonica presso la Congregazione del clero.

Dal 2008 al 2015 è stato cerimoniere e responsabile delle celebrazioni liturgiche della basilica santuario Madonna delle Lacrime, cappellano dell’Azienda ospedaliera Umberto I e parroco della parrocchia di San Luca di Siracusa, docente di liturgia presso l’Istituto di Scienze religiose diocesano “San Metodio di Siracusa”. Nel santuario si è occupato anche delle iniziative pastorali per l’accoglienza dei pellegrini e la diffusione del messaggio della Lacrimazione della Madonna. Dal 2018 finora è stato Officiale presso il Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione, dove ha svolto diversi incarichi che gli sono stati conferiti secondo le diverse competenze del Dicastero. Dal 2015 ad oggi è stato collaboratore parrocchiale nella parrocchia San Salvatore in Lauro di Roma e infine dal 2020 a oggi è stato aiutante cerimoniere dell’Ufficio delle celebrazioni liturgiche pontificie. Don Ivan Ricupero, che si insedierà il prossimo primo aprile, sostituirà mons. Adriano Paccanelli, coadiutore del Venerabile Capitolo Liberiano, che per trent’anni ha coordinato le cerimonie liturgiche del Capitolo e extra capitolari.