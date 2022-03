Diocesi: Caritas Como, Rossano Breda è il nuovo direttore. Vicedirettori Beppe Menafra e don Augusto Bormolini

Rossano Breda è il nuovo direttore della Caritas diocesana di Como. Succede al diacono Roberto Bernasconi, prematuramente deceduto un paio di settimane fa. Ad affiancarlo nel servizio il vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, ha scelto il referente di “Porta Aperta”, Beppe Menafra, per ricoprire l’incarico di vicedirettore per il territorio della diocesi rientrante nelle Province di Como, Lecco e Varese mentre don Augusto Bormolini è stato confermato come vicedirettore per la provincia di Sondrio. Nel comunicare la nomina, il vescovo di Como ha esortato “i nuovi responsabili a continuare l’opera di promozione della testimonianza della carità nello spirito del Concilio Vaticano II, perché la comunità cristiana sia sempre soggetto di carità, con la consapevolezza che ‘la carità è la misericordia che va in cerca dei più deboli, che si spinge fino alle frontiere più difficili per liberare le persone dalle schiavitù che le opprimono e renderle protagoniste della propria vita’ (Papa Francesco, Discorso ai membri della Caritas italiana nel 50° di fondazione, 26 giugno 2021). Si faccia tesoro della ricca esperienza maturata in questi anni, assumendola come base su cui costruire nella fantasia della carità e in obbedienza al Vangelo”.

Nel commentare la nomina, Breda, che è operatore Caritas dal 2015, ha affermato che “mi sento prima di tutto di ringraziare: grazie a Dio per avermi concesso questa opportunità di servizio, grazie al vescovo che mi ha dato fiducia e alla Caritas che per me è lo spazio privilegiato dove vivere l’esperienza di una Chiesa che serve. Uno spazio privilegiato di condivisione dove o si cammina insieme o non si va da nessuna parte”. “Il mio grazie sincero – ha aggiunto – va anche a Roberto Bernasconi di cui sono chiamato a raccogliere la non facile eredità. A lui va il ringraziamento per avermi mostrato il volto di una ‘santità della porta accanto’; nel suo stile di accoglienza, con il suo sorriso sempre pronto, la sua fermezza e determinazione. Consapevole di come quando c’è un bene da costruire bisogna avere anche il coraggio di prendere delle decisioni”.