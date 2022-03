Dottrina sociale della Chiesa: Fcapp, due borse di studio per ricercatori “under 35”

La Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice (FCAPP), in risposta alle sollecitazioni del Santo Padre, bandisce un concorso per titoli per l’assegnazione di due borse di studio riservate a giovani ricercatori di età non superiore ai 35 anni, per la frequenza – a far data dall’anno accademico 2022/2023 – di corsi superiori di specializzazione e/o ricerche presso Università o Enti/Scuole di alta formazione nel campo dello studio e applicazione di nuovi modelli di sviluppo socio – economico che, “in linea con i principi della Dottrina Sociale della Chiesa, siano inclusivi, solidali e sostenibili”. Il valore delle borse di studio – informano i promotori in una nota – sarà pari a 10 mila euro se l’Università/Ente/Scuola di specializzazione si trova nello stesso Paese di residenza del candidato, o a 20mila euro se l’Università/Ente/Scuola di specializzazione si trova in un Paese diverso da quello di residenza. I candidati devono inviare alla giuria del Premio una breve presentazione in tre pagine del progetto che intendono realizzare – allegando il giudizio da parte di un docente responsabile del progetto stesso – e copia dei titoli universitari richiesti. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea magistrale o a ciclo unico oppure di un diploma di master di I o II livello conseguito nel periodo compreso tra il 1 agosto 2015 e il 31 dicembre 2021. La votazione conseguita costituirà elemento rilevante nel processo di selezione dei candidati. I corsi di specializzazione funzionali alla attuazione del progetto devono essere della durata minima di un anno accademico. Verranno presi in considerazione progetti in lingua inglese.

Le domande devono essere presentate, corredate dai documenti sopra indicati, entro il 22 maggio prossimo.