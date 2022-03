Diocesi: Asti, al via il concorso per la progettazione dell’adeguamento liturgico della cattedrale di Santa Maria Assunta

Un “concorso di idee” per la “progettazione dell’adeguamento liturgico della cattedrale di Santa Maria Assunta” di Asti. Ad indirlo la diocesi che ieri ha pubblicato sul proprio sito web il bando firmato dal vescovo Marco Prastaro. C’è tempo fino al 28 aprile 2022 compreso per la formalizzazione dell’iscrizione al concorso mentre l’elaborato di prima fase dovrà essere inoltrato dai gruppi di lavoro partecipanti entro e non oltre le 12 del 22 luglio 2022.

La partecipazione alla prima fase è aperta a tutti i gruppi di lavoro coordinati esclusivamente da un architetto (iscritto ad albo professionale) e costituiti da progettista/i (uno o più architetti e/o ingegneri edili, in forma individuale o in forma di studio associato, società, raggruppamento temporaneo), un esperto in liturgia e uno o più artista/i. La seconda fase, invece, vedrà coinvolti i soli gruppi di lavoro selezionati nella fase precedente.